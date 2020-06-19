Karaköy’de ‘yeni normal’ denetimi

Yeni normal hayata geçişle birlikte lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmeler uzun bir aranın ardından sosyal mesafe kuralı ve sınırlı kapasiteyle yeniden faaliyete geçti.

Megakentte bazı mekanlarda kapanış saatine uyulmadığı ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği yönündeki şikayetler üzerine İstanbul Valiliği, “yeni normal”e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı denetimlerini artırdı. Milliyet, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta ekiplerinin Karaköy’de 00.00’dan önce açık olan işletmelere gerçekleştirdiği denetime katıldı.

Denetleme esnasında mekanlarda bulunan masalar arasında sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği hatta bazı işletmelerin ise kaldırımları işgal ederek fazla masa ve sandalye koyduğu gözlendi. Bir işletme sahibine masalarda dezenfektanın neden olmadığını sorduğumuzda, “Biz koyuyoruz. Ama küçük olduğundan gelen müşteri çantasına koyup götürüyor” şeklinde kendini savundu.

Gerçekleştirilen uygulamada 12 mekan denetlendi.

Kural yok bahane çok

Uygulama sırasında iki kafede canlı müzik yapıldığı, bir kafenin ise kaldırımı işgal ederek fazladan yedi masa daha koyduğu ortaya çıktı. Çok sayıda alkolsüz olan işletmede izinsiz alkol satışı yapıldığı da tespit edildi. 12 mekanın yarısından fazlasında ise mesul müdürü yoktu. Maske kuralına çoğu yerde uyulurken polis ekiplerini görüp maskesini takanlar da vardı.

Salgın tedbir planı bulundurmayan üç mekana da cezai işlem uygulandı. Bazı işyeri sahipleri uygulanan cezalara tepki göstererek, “Bize kimse ne yapmamız ya da ne yapmamız gerekeni gelip söylemedi” dedi.