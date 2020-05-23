MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karaman polisinden bayram öncesi Temizlik-1 ve Temizlik-2 operasyonları
ABONE OL
23.05.2020 - 17:47 | | DHA

Karaman polisinden bayram öncesi Temizlik-1 ve Temizlik-2 operasyonları

Karaman'da polis, silah kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Temizlik-1 ve Temizlik-2 adı verilen 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman polisinden bayram öncesi Temizlik-1 ve Temizlik-2 operasyonları

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Temizlik-1 ve Temizlik-2 adı verilen 2 operasyona imza attı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapan A.B., S.H., Y.B. ve Y.E. isimli şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da dün gece yarısı Temizlik-1 adı verilen operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. 5 ruhsatsız tabanca ve 8 tüfek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Temizlik-2 operasyonunu gerçekleştirdi. Y.K., T.B., C.B. ve D.A.'nın gözaltına alındığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

    Milliyet'te Günün Özeti (23 Mayıs 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Van ve Bitlis'de bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayram namazı saati 2020

    Van ve Bitlis'de bayram namazı saat kaçta? Ramazan Bayram namazı saati 2020

    Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

    Sağlık çalışanlarına müjde! Artık zorunlu ve ücretsiz...

    İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

    İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

    Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    Çöp kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    Sıradaki Haber