Karaman ValiliÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±! Hepsi yasaklandÄ±

Kuruldan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Vali Mehmet Alpaslan IÅŸÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yeni kararlarÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AlÄ±nan kararlar doÄŸrultusunda belirlenen alanlarda sigara iÃ§menin, dondurma ve kuruyemiÅŸ yemenin yasaklandÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Turgut Ã–zal Caddesinin Karaman Kalesi Ã¶nÃ¼nden baÅŸlayan kÄ±smÄ±ndan doÄŸuya doÄŸru AtatÃ¼rk BulvarÄ±'nÄ±n tamamÄ±nda, AtatÃ¼rk BulvarÄ±nÄ±n Zeytin DalÄ± BulvarÄ± ile kesiÅŸtiÄŸi kavÅŸaktan (Karaman Belediyesi Ã–nÃ¼) kuzey yÃ¶nÃ¼ne doÄŸru, Zeytin DalÄ± BulvarÄ± ile KazÄ±mkarabekir Caddesi'nin kesiÅŸtiÄŸi kavÅŸaktan batÄ±ya doÄŸru, KazÄ±mkarabekir Caddesi'nin 1. Ä°stasyon Caddesi ile kesiÅŸtiÄŸi kavÅŸaktan gÃ¼neye doÄŸru, 1. Ä°stasyon Caddesi'nin Ä°smet PaÅŸa Caddesi ile kesiÅŸtiÄŸi kavÅŸaktan tekrar Turgut Ã–zal Caddesi ile birleÅŸtiÄŸi noktalar arasÄ±nda kalan tÃ¼m cadde, sokak ve park gibi tÃ¼m aÃ§Ä±k alanlarda 5 AÄŸustos Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 23:00'ten itibaren ikinci bir karara kadar hareket halinde veya oturarak vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan dondurma ve kuruyemiÅŸ yenilmemesine, sigara iÃ§ilmemesine oy birliÄŸiyle karar verilmiÅŸtir."

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AyrÄ±ca, dÃ¼ÄŸÃ¼n salonlarÄ± haricinde yemekli dÃ¼ÄŸÃ¼n organizasyonlarÄ±nÄ±n il genelinde yasaklandÄ±ÄŸÄ± dile getirilen aÃ§Ä±klamada, "Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len filyasyon ve saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, ilgili gÃ¶revin ifasÄ±na engel herhangi bir kronik hastalÄ±ÄŸÄ± bulunmayan, baÅŸta Ã¶ÄŸretmenler ve imamlar olmak Ã¼zere diÄŸer kurumlardan ihtiyaÃ§ duyulmasÄ± halinde kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ emrine personel ve araÃ§ gÃ¶revlendirilmesine oy birliÄŸiyle karar verilmiÅŸtir" ifadelerine yer verildi.