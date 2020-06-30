YaklaÅŸÄ±k 250 bin nÃ¼fuslu Karaman'daÂ Ramazan BayramÄ± Ã¶ncesi az sayÄ±da olan koronavirÃ¼s vakasÄ±nda hÄ±zlÄ± bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Vaka sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan kentte tÃ¼mÂ cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluÄŸu getirildi.Â

VAKA SAYISI BAYRAM SONRASI 500'E ULASTI

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan IÅŸÄ±k,Â geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼Â koronavirÃ¼sten 16 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, bayramdan Ã¶nce 120 olan vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 500 ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun nedenin de rehavete kapÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±n maske ve sosyal mesafe kurallarÄ±na uyulmamasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± vurgusunu yaptÄ±. Vali IÅŸÄ±k'Ä±n maske ve sosyal mesafe Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kentte maske takan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¶zlendi.Â

Kentin en iÅŸlek bÃ¶lgelerindenÂ Ä°smet PaÅŸa Caddesi'ndeÂ parke taÅŸÄ± dÃ¶ÅŸeyenÂ iÅŸÃ§i Mehmet AydÄ±n, Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken maske takmanÄ±n Ã§ok zor olduÄŸunu sÃ¶yledi. AydÄ±n,Â ''MaskeyleÂ Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken nefes almakta zorlanÄ±yoruz, o yÃ¼zden takmÄ±yoruz. Tozlar falan yapÄ±ÅŸÄ±nca virÃ¼s kapmÄ±ÅŸ gibi hissediyoruz. Ä°ÅŸimiz gereÄŸi maske toz oluyor, pisleniyor o yÃ¼zden takmÄ±yoruz.''Â dedi.

Maske takmayanlardan Beyza KÃ¶se ise davranÄ±ÅŸÄ± ve sÃ¶ylemleriyle Ã§ekiliÅŸki yarattÄ±. maske takmayan KÃ¶se,Â ''Herkes maske takmalÄ±, sadece kendisi iÃ§in deÄŸil tÃ¼m insanlarÄ±n tehlikeye atÄ±lmamasÄ± iÃ§in maske takÄ±lmasÄ± gerekir. Ben sigara iÃ§tiÄŸim iÃ§in takmÄ±yorum.'' diye konuÅŸtu.

'KULAKLARIMIN ARKASI RAHATSIZ OLDU'Â Â

Maskesiz kameralara yakalanan gurbetÃ§i DurmuÅŸ Semiz ise kameralardan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Semiz, "Ben yerli deÄŸilim, yabancÄ±yÄ±m. Maskemiz hazÄ±r cebimizde hemen takalÄ±m. SÄ±caktan biraz rahatsÄ±z olduÄŸum iÃ§in maskemi takmadÄ±m. KulaklarÄ±mÄ±n arkasÄ± biraz rahatsÄ±z oldu. DÃ¼kkanlara girdiÄŸimiz zaman maskemizi takÄ±yoruz. Bence sokaklarda maske takÄ±lmasÄ± uygulamasÄ± yanlÄ±ÅŸ sokaklarda zaten sosyal mesafe oluyor.'' dedi.Â

Pastane iÅŸletmecisi Ä°brahim GÃ¼rbÃ¼z, ''Ã–nceden millet daha duyarlÄ±ydÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmÄ±yor temaslarÄ±na dikkat ediyordu. ArtÄ±k kimse koronavirÃ¼sÃ¼ Ã¶nemsememeye baÅŸladÄ±. Åžu an herkes dÄ±ÅŸarÄ±da. Maske takanlar olduÄŸu gibi takmayanlarda var. Bu kurallara uymayanlar Karaman iÃ§in saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in iyi deÄŸil. NeÂ olduysa Ramazan bayramÄ±nda oldu. Bayramda millet iÃ§ iÃ§e girdi bundan dolayÄ± vaka sayÄ±mÄ±z bir anda arttÄ±'' diye konuÅŸtu.Â

MASKESÄ°NÄ° BÄ°LEÄžÄ°NE TAKTI

Maskesi bileÄŸinde takÄ±lÄ± olan Akif GÃ¼lnar ise, ''Herksin maske takmasÄ± gerekiyor. Biz salgÄ±n bitmiÅŸ gibi davranÄ±yoruz ama tam tersi bence. Son gÃ¼nlerde vakalar daha da arttÄ±. Bence daha duyarlÄ± olmamÄ±z, maskesiz dolaÅŸmamamÄ±z, sosyal mesafeyi ayarlamamÄ±z gerekiyor'' dedi.Â Â

CEZALAR CAYDIRICI OLSUN

Ã‡ay bahÃ§esinde maskesiyleÂ oturan Ä°brahim Demir, maske takmayanlara uygulanan cezanÄ±n 900 lira yerine 5 bin lira olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Demir, ''Karaman'da son gÃ¼nlerde vaka sayÄ±mÄ±z Ã§oÄŸaldÄ±. Bu hastalÄ±k bayramdan sonra hÄ±zla artmÄ±ÅŸ. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n uyarÄ±larÄ±na uymamÄ±z gerekir. Bu maskeleri takmamÄ±z gerekiyor.'' ifadesini kullandÄ±.Â Â

CEBÄ°NDEN MASKESÄ°NÄ° Ã‡IKARTIP TAKTI

Gazetecilerin sorusu Ã¼zerine maskesini cebinden Ã§Ä±kararak takan HÃ¼seyin DuranÂ da, cepÂ ve koldaki maskelerin kimseye faydasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Duran, ''Maskeler takÄ±lsa toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok iyi olur. Biz de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi hemen maskemizi taktÄ±k. Telefonda konuÅŸtuÄŸumuz iÃ§in Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±k.Â Kol ve cep yerine burunlara takÄ±lsa biraz nefes almasÄ± zor olur ama iyi olur.'' dedi.

Parkta iki kÄ±zÄ±yla birlikte oturan Dilara TarlacÄ±, Ã¼lkenin bir an Ã¶nce bilinÃ§lenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi. TarlacÄ±, ''Bu virÃ¼sÃ¼n daha fazla yayÄ±lmamasÄ± iÃ§in Ã¶nlemlerimizi almalÄ±yÄ±z. Bu virÃ¼s bir yÄ±ldan daha fazla bir sÃ¼re daha devam edebilir. Bu sÃ¼reci eve kapanarak geÃ§iremeyiz o yÃ¼zden kiÅŸisel Ã¶nlemlerimizi alarak hayatÄ±mÄ±za devam etmeliyiz. TÃ¼rkiye'nin bir Ã§ok yerinde maske kuralÄ±na uyulmuyor acilen bilinÃ§lenmemiz lazÄ±m.'' diye konuÅŸtu.Â