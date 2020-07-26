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26.07.2020 - 11:36 | | DHA

Karaman'da 15 saat sonra bulunan yaşlı kadını, jandarma sırtında taşıdı

Karaman'da Alzheimer hastası Heybet Koyuncu (92) ekiplerin 15 saatlik çalışması sonucu eğitimli iz takip köpeği 'Kahve' sayesinde bağ evinin 500 metre ilerisindeki bir mısır tarlasında bulundu. Koyuncu'yu jandarma, bağ evine kadar sırtında taşıdı.

Karaman'da 15 saat sonra bulunan yaşlı kadını, jandarma sırtında taşıdı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ağılönü köyünde meydana geldi. Heybet Koyuncu, yakınlarıyla birlikte piknik yapmak için Ağılönü köyündeki bağ evine gitti. Çevrede gezintiye çıkan Koyuncu, kayboldu. Durumu fark eden yakınları, Alzheimer hastası olan Koyuncu'ya ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. İlk etapta 10 jandarma asayiş, 2 trafik ekibi arama çalışması başlattı. Çalışmalarda 5 dron ile eğitimli iz takip köpeği de kullandı. İlerleyen saatlerde Jandarma Su Araştırma Timi (JASAT), polis ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Bağ evinin çevresindeki 2 metre yüksekliğe ulaşan mısır tarlaları dronlar ile tarandı. Yaşlı kadın, yaklaşık 15 saat süren çalışmayla saat 05.00 sıralarında iz takip köpeği 'Kahve' sayesinde mısır tarlasında bir ağacın altında uyurken bulundu. Yürümekte zorlanan Heybet Koyuncu'yu jandarma ekipleri sırtlarına alarak yaklaşık 500 metre mesafedeki bağ evine taşıdı.

Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

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