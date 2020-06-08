Karaman'da hurdalıkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Yangın, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir hurdalıkta çıktı. Alınan bilgiye göre, hurdalıktaki araçlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yangında 1 kamyonet ile 2 minibüs kısmi olarak zarar gördü. Yangının hurda aracın elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
ABD'de ikinci George Floyd vakası yaşandı! Bu kez Elektroşok tabancası...ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, polislerin siyahilere şiddet uyguladığı haberlere bir yenisi daha eklendi. Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru Tyler Timberlake, 'orantısız güç kullanmak' suçuyla gözaltına alındı.