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08.06.2020 - 15:48 | | DHA

Karaman'da hurdalıkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Son dakika haberi... Karaman'da hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürülürken, yangında 1 kamyonet ile 2 minibüs kısmi zarar gördü.

Karaman'da hurdalıkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Yangın, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir hurdalıkta çıktı. Alınan bilgiye göre, hurdalıktaki araçlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yangında 1 kamyonet ile 2 minibüs kısmi olarak zarar gördü. Yangının hurda aracın elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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