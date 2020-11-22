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22.11.2020 - 01:37 |

Karaman'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisten kaçarken kaza yaptı

Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak motosiklet ile kaçmaya çalışan Enes T. ve kız arkadaşı Arife G. kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü Enes T.'ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek gibi çeşitli maddelerden 7 bin 271 lira ceza uygulandı.

Yeni Mahalle Mara yolu üzerinde devriye görevini yerine getiren sivil asayiş ekibi, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmak isterken 408'inci sokak dönüşünde park halindeki kamyona çarptı.

Motosiklet sürücüsü Enes T. ve motosiklette bulunan kız arkadaşı Arife G. şans eseri yaralanmadı. Enes T.'nin durumundan haberdar olan yakınları ise olay yerine geldi. Enes T.'nin eniştesi Durmuş K. Enes T.'ye dur ihtarına uymadığı gereçkçesiyle tepki gösterdi. Enes T. yapılan alkol muayenesinde 170 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Enes T.'ye alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, sigortasız ve vizesiz araç kullanmak maddelerinden toplamda 7 bin 271 lira ceza yazıldı.

Arife G. ve olay yerine gelen Enes T.'nin yakınları Durmuş K. ve Beytullah A.'ya ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yediBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı
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