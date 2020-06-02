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02.06.2020 - 17:09 | | İHA

Karaman'da korkunç olay! Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakladı

 Karaman'da bir kişi, tartıştığı babası ile kardeşini bıçaklayarak yaraladı.

Karaman'da korkunç olay! Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Larende Mahallesi 635. Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, Ş.B., kardeşi H.B. ve babası M.B. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesiyle Ş.B., babası M.B. ve kardeşi H.B.'yi bıçakla vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri şüpheli Ş.B.'yi gözaltına aldı. Yaralı baba ve oğul ise ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yeri inceleme ekibi, olayın yaşandığı evde çalışma yaptı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kediyi kovalarken tamponu parçaladılarManisa'nın Turgutlu ilçesinde, 5 sokak köpeğinin kovaladığı kedi, park halindeki otomobilin altına kaçtı. Köpekler, kediyi yakalamak için otomobilin ön tamponunu parçaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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