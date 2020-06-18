MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karaman'da korna çaldı olanlar oldu! 7 kişi kovaladı
ABONE OL
18.06.2020 - 14:07 | | DHA

Karaman'da korna çaldı olanlar oldu! 7 kişi kovaladı

Son dakika haberi... Karaman'da kamyonet sürücüsü Caner D. (25), adliye önündeki kavşakta, yeşil ışık yanınca hareket etmesi için korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin pala, bıçak, demir ve tahta sopalı saldırısına uğradı. Adliyede görevli polis ekiplerinin müdahale edip, gözaltına aldığı şüphelilere maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.

Son dakika: Korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin saldırısına uğradığı anlar kamerada
Son dakika: Korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin saldırısına uğradığı anlar kamerada
Son dakika: Korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin saldırısına uğradığı anlar kamerada
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, saat 09.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi Adliye kavşağında meydana geldi. Hurdacılık yapan Caner D., yönetimindeki 51 EA 835 plakalı kamyonetiyle kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yanınca Caner D., önündeki otomobilin sürücüsüne hareket etmesi için korna çaldı. Buna sinirlenen otomobildeki 7 kişi ellerinde pala, bıçak. demir ve tahta sopayla Caner D.'ye saldırdı. Aracından inen Caner D. koşarak kaçmaya çalıştı. Adyide görevli polisler, saldırganlara müdahale edip, Caner D.'yi kurtardı. Tekrar araçlarına binmek isteyen 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada da 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Aldığı darbeler sonucu başından yaralanan Caner D., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı anı, an be an görüntülendi.

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilere ayrıca, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları için de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Son dakika: Bursa'da sel sularına kapılan kadın böyle sürüklendi!Gelen son dakika haberine göre Bursa'daki sağanak yağış hayatı felç etti. Bir kadının sel sularında sürüklendiği anlar ise kameraya böyle yansıdı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

Üsküdar'da TIR'a çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Üsküdar'da TIR'a çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Sıradaki Haber