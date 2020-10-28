28.10.2020 - 17:02 | | AA
Karaman'da koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni karar
Gelen son dakika haberine göre; Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni karar alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.
Toplantıda, pozitif vakalarla temaslı olduğundan dolayı evde izolasyona tabi tutulan kişilerle aynı hanede yaşayan ve yüz yüze eğitime katılan okul çağındaki çocukların da okullarına devam etmeyerek evde izolasyona tabi tutulmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden olduEylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.