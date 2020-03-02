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02.03.2020 - 05:00 | | AA

Karaman'da silahlı kavga! Yaralılar var...

Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Karaman'da silahlı kavga! Yaralılar var...

 

Piri Reis Mahallesi Şehit Erdal Şen Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Adem Eren Özgan (27), Emre Kış (29), Bayram Özkaya (28) ve Sebahattin Güldeste (22) av tüfeğinden çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.
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