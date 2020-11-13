MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karaman'daki silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyonda 9 şüpheli adliyede
ABONE OL
13.11.2020 - 12:27 |

Karaman'daki silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyonda 9 şüpheli adliyede

Karaman'da, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında şebeke liderleri olduğu belirtilen Kemal K. ve Mehmet B.'nin de olduğu, 1'i kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kemal K. ve Mehmet B.’nin, 5 Ekim'de çiçekçide uğradıkları silahlı saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

Karaman'daki silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyonda 9 şüpheli adliyede

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kentte silah ve uyuşturucu ticari yaptığı öne sürülen şebeke olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyelerinin kimliklerini belirleyen polis, 11 Kasım sabahı önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şebekenin liderleri olduğu öne sürülen Kemal K. ve Mehmet B. ile Erdinç D., Feride K., Emre S., Muhammet Ali S., Ahmet Utku A., Ertuğrul K. ve Hasan B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda tabanca ve tüfek ile bunlara ait mermilerin yanı sıra çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler, 3 gün süren sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Kemal K. ve Mehmet B.'nin, 5 Ekim'de müşteri olarak gittikleri çiçekçide uğradıkları silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, genç kadın feci kazadan böyle kurtulduÇorum’da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir yaya ezilmekten son anda kurtuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları

2020 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor? Öğretmenler Günü şiirleri ve mesajları

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

13 Kasım deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler

13 Kasım deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli son depremler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet