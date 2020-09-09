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09.09.2020 - 10:13 | | İHA

Karanlıkta görmediği römorka çarptı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli’de, gece karanlığında emniyet şeridinden giden traktöre arkadan çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Karanlıkta görmediği römorka çarptı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, Çivril ilçesi Uşak-Denizli yolu üzerinde meydana geldi. Adem Alan idaresindeki 20 L 6810 plakalı traktörünün römorkuna bağladığı pancar söküm makinesi ile emniyet şeridinde Denizli istikametine seyir ediyordu. Aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ACT 535 plakalı otomobil traktörün arkasına bağlı olan pancar söküm makinesini fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin sağ ön tekerleği koparken otomobil ise taklalar atarak ters döndü. Traktör sürücüsü Alan’ın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle araçta fırlayan Muhammet Örk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden yola savrularak ağır yaralanan Doğan Oçan ise Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Muhammet Örk’ün cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan Oçan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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