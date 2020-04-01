Karantina altına alınan köy, mezra ve beldeler hangi illerde yer alıyor? Karantina uygulanan il sayısı kaça yükseldi?

Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bazı illere bağlı köy ve beldelerde karantina uygulamaları devam ediyor. Karantina uygulanan köy ve beldelerde giriş çıkışlar kapatılırken ateşi yükselen hastaların hastanelere yönlendirildiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklama yapıldı. Peki Türkiye'de karantina uygulanan il sayısı kaça yükseldi?

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü salgını nedeniyle 21 şehirdeki 50 belde, köy ve mahalleni karantina altına alındığını duyurdu. Giriş ve çıkışların durdurulduğu, vatandaşlara gıda yardımı yapılan belde, köy, mezra ve mahallenin yer aldığı şehirler şunlar: Malatya, Bartın, Çorum, Bitlis, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Kütahya, Gümüşhane, Çankırı, Çanakkale, Giresun, Yozgat, Kars, Sivas, Artvin, Rize, Trabzon, Zonguldak ve Van.

Sağlık ekipleri karantinaya alınan yerlerdeki vatandaşların ateşlerini ölçüyor. Yüksek ateş tespit edilenler ilgili hastanelere götürülüyor.

Uşak'ta bir köy karantinaya alındı

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gürlek köyünün karantina altına alındığı duyuruldu.

Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Böylelikle karantina uygulanan il sayısı 22'ye yükseldi