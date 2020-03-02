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02.03.2020 - 09:39 | | İHA

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Nahçıvan’dan yurda dönen şoförler, koronavirüs riskine karşı karantina altına alınarak gözetim altında tutuluyor.

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Türkiye'nin kapı komşusu olan İran'da görülen koronavirüs vakalarının ardından kapatılan Dilucu Sınır Kapısında, Türk TIR şoförlerinin yurda girişleri başladı.

Şoförler, koronavirüs riskine karşı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Koronavirüs riskine karşı kurulan Sahra Hastanesinde gözlem altına alınan Türk TIR şoförlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten ve şoförler adına konuşan bir sürücü, “Beni de bugün karantina altına aldılar. Ateşim 36 derece olarak ölçüldü ve normal sınırlarda. Sağ olsunlar, böyle bir teşkilat kurulmuş ve bizi tedbir amaçlı gözetim altında tutuyorlar. Yatak nevresim her şey son derece hijyenik bir ortamda bizim için hazırlanmış. Yemeğinden tutunda bütün ihtiyaçlarımız gideriliyor. Bizler için çok yoğun bir çaba harcayarak büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Buradaki görevlilere ben çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarda omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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