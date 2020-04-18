Karantina hem anne hem öğretmen yaptı

Koronavirüse karşı izolasyon süreci, otizmli çocuk sahibi ebeveynlerin öğretmenlik rolünü de üstlenmelerini gerektirdi. Bu durumdaki aileler üyesi oldukları sivil toplum örgütleri aracılığıyla oluşturulan WhatsApp grupları üzerinden birbirlerine destek oluyor. Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli, “Özel eğitimde sınıf ortamında uygulanmış, fayda sağlanmış ve evde olan basit araç gereçlerle kendi çocuklarımızın yeteneğine göre çalışma ile aktiviteler yapıyoruz. Onları sıkmadan, durumu eğlenceli hale getirerek bir nevi özel eğitimci gibi ders veriyoruz” dedi.



Beceriler kaybolmasın



Demet Çileli, ailelere destek vermeye yönelik hayata geçirdikleri projeyi Milliyet’e şöyle anlattı:

“Türkiye’de okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim sistemine geçildi. Düzenleri bozulan otizmli çocuklar bu süreci maalesef evlerde kriz ve öfke nöbetleriyle geçiriyor. Rutin sağlanamadığı durumlarda kazanılmış beceriler ortadan kaybolarak ağır davranış problemleri, öfke nöbetleri ortaya çıkıyor. Bir otizmli bireyin annesi ve STK başkanı olarak sorumluluklarımızı bu süreçte de bireysel değil bütüne yönelik yapıyoruz.



WhatsApp’tan kurduğumuz gruplarla aileler ve diğer illerden STK başkanlarıyla iletişim halindeyiz. Gruplarda özel eğitimde sınıf ortamında uygulanmış fayda sağlanmış evde olan basit araç gereçlerle kendi çocuklarımızın yeteneğine göre çalışma ve aktiviteler yapıyoruz. Onları sıkmadan, durumu eğlenceli hale getirerek bir nevi özel eğitimci gibi ders veriyoruz. Bu çalışmaları gün içerinde gruplarda paylaşıp diğer annelerle fikir alışverişinde bulunuyoruz.”



65 yaş üstü ebeveynler



“İlk günlerde büyük problemler yaşadık. Çünkü salgın olduğu için sokağa çıkmamak gerektiğini otizmli bireylere anlatmak çok güç. Bizim derneğimiz de Türkiye Otizm Meclisi (TOM) Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer alıyor. TOM olarak çeşitli bakanlıklara ve Cumhurbaşkanlığına dilekçeler vererek ailelerimizin taleplerini dile getirdik. 20 yaş altındaki bireylere yönelik sokağa çıkma yasağının ardından konuyu İçişleri Bakanlığı’na taşıdık. 9 Nisan’daki genelgeyle 20 yaşından küçük otizmli bireylerin sokağa çıkma yasağı tüm tedbirlerin alınması ve engelli raporu ya da kimlik kartı yanında olmak koşuluyla kaldırıldı. Bu süreçte bir nebze de olsa rahat nefes alabilir hale geldik. Fakat kendisi 65 yaş üstü olduğu için otizmli çocuklarını sokağa çıkaramayan arkadaşlarımız çok zor durumda. Onlar için de izin çıkarılmasına acil ihtiyaç var.”



‘Günümüzü saat saat programladık’









Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Kıymet Bilici, şu değerlendirmede bulundu:



“Karantina günleri başladığı andan itibaren çocuğumuzu bu süreçten uzak tutmanın yolunu aradım. Şehirden uzakta bir eve kapandık. Otizm ve epilepsi rahatsızlığı olan oğlumu virüsten korumayı amaçladık. Bizim gibi bireyler yoğun ilaç kullanıyor. Bağışıklık sistemleri zaten hassas. Bir yandan eğitiminin kesintiye uğramaması lazım. O yüzden basit materyaller hazırladık, onlarla oyun şeklinde uygulamaya devam ediyoruz.



‘Takvim hazırladık’



Evden çıkamayan otizmli oğlum agresif tavırlar sergilemeye başladı. Çünkü rutinleri bozuldu. Günlük yaşamı saat saat programlayan bir takvim hazırladık. Bu programı uygulamakta çok zorlandık. Şu an 1 ay oldu ve biz hâlâ programı uygulamaya çalışıyoruz. Rutinleri bozulan çocuklar hele hele 24 saat evdeyse hareketsizlik sonucu obezite gelişiyor. Çünkü 24 saat evde mutfaktan uzaklaştırmak bizim için tam bir işkence. Bir ayın sonunda oğlum 97 kilo. Süreç uzadıkça eğitim ve öğretimde çok şey kaybediyor çocuklarımız.”