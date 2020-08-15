MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karantina kararına rağmen biri otobüste diğeri düğünde
ABONE OL
15.08.2020 - 16:06 | | DHA

Karantina kararına rağmen biri otobüste diğeri düğünde

Bartın’da, evde karantina altında olması gerekirken düğüne katılan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan benzer bir durum da Edirne'de yaşandı. Jandarma tarafından Ankara'dan kente gelen bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, corona virüs vakasıyla temaslı olduğu için evde karantinada olması gereken G.Ö. isimli kadın yakalandı. G.Ö., 3 bin 150 lira para cezası verildikten sonra, çağrılan ambulansla evine gönderildi.

Karantina kararına rağmen biri otobüste diğeri düğünde

İlk olay Bartın'da kayıtlara geçti. Korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerde denetim yapıldı. Davetlilerin kimlikleri kontrol edildi. Yapılan kontrolde, 1 kişinin evinde karantinada olması gerekirken düğüne geldiği tespit edildi.

Kimliği açıklanmayan kişi hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ceza uygulanması için tutarak tutulup, adli işlem başlatıldı.

Düğünlerde yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayarak maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 66 kişiye de para cezası verildi ve adli işlem başlatıldı.

KARANTİNADA OLMASI GEREKEN KADIN OTOBÜSTE ORTAYA ÇIKTI

Jandarma tarafından Ankara'dan Edirne'ye gelen bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde, yolcular arasındaki G.Ö. isimli kadının, koronavirüs hastasıyla temas ettiği için evde karantina altında olması gerektiği tespit edildi. Görevlilere, gezmek için Ankara'ya gittiğini Edirne'deki evine döndüğünü söyleyen G.Ö.'ye karantina kararına uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası verildi. Kadın, çağrılan ambulansla evine gönderildi.

'VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN'

Otomobiliyle geldiği gişelerdeki denetimin yerinde olduğunu söyleyen Fatih Aksoy adlı vatandaş, "Denetim olması gereken bir şey, takdir ediyorum. Ben ve ailem kurallara uymaya özen gösteriyoruz" dedi.

Recep Dönmez de, "Denetim uygulamalarını çok önemli buluyorum. Fakat kurallara uymayan çok kişinin olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

 

Çinli 'Süper Baba' kızını böyle kurtardıÇinli bir baba, büyük bir aynanın küçük kızının üstüne tam düşeceği anda hızlı bir refleksle kızıyla aynanın arasına girdi. Kızını son anda kurtaran baba sosyal medyada 'süpermen' ilan edilirken, o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanıyor?

LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanıyor?

AKS (Adaylık Kaldırma Sınavı) sonuçları açıklandı mı? Hangi tarihte açıklanıyor?

Sıradaki Haber