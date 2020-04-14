MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Karantina süreleri dolan 135 kiÅŸi evlerine gönderildi
ABONE OL
14.04.2020 - 16:08 | | DHA

Karantina süreleri dolan 135 kiÅŸi evlerine gönderildi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetiâ€™nden (KKTC) getirildikten sonraÂ koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±ndaÂ Mersin'inÂ Anamur ilÃ§esindeki yurda yerleÅŸtirilen 135 kiÅŸinin karantina sÃ¼reciÂ tamamlandÄ±. AralarÄ±nda Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileriÂ ile TIR ÅŸofÃ¶rlerinin de bulunduÄŸu 135 kiÅŸi otobÃ¼slere bindirilerek evlerine gÃ¶nderildi.Â

Karantina süreleri dolan 135 kiÅŸi evlerine gönderildi

Mersin Anamur Meslek YÃ¼ksekokulu yanÄ±ndaki Kredi Yurtlar Kurumu'na baÄŸlÄ± ProfesÃ¶rÂ Doktor Ali Ayhan YerleÅŸkesi'nde karantina sÃ¼recini tamamlayan 135 kiÅŸi, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve jandarmanÄ±n eÅŸliÄŸinde tek tek otobÃ¼slereÂ bindirildi.Â 

KKTCâ€™den gelen Ã¶ÄŸrenci ve Ã§alÄ±ÅŸanlar, 14 gÃ¼nde evlerinde karantinada kalacak. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri baÅŸta olmak Ã¼zere gÃ¶revlilerin kendilerine Ã§ok iyi baktÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden KYK misafirleri, Anamur'dan ayrÄ±lÄ±rken bÃ¼tÃ¼n gÃ¶revlilere alkÄ±ÅŸlarla teÅŸekkÃ¼r etti.

Ejderhaya benzettikleri su canlÄ±sÄ± bakÄ±n ne çÄ±ktÄ±Bilecik'te bir grup doÄŸa sever, yürüyüÅŸ yaptÄ±klarÄ± esnada bir derede gördükleri canlÄ±yÄ± ejderhaya benzetirken, yaptÄ±klarÄ± inceleme sonucu canlÄ±nÄ±n kuzey ÅŸeritli semender olduÄŸunu öÄŸrendiler.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ä°stanbul'da saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen kiÅŸi kendisini vurmuÅŸ!

Ä°stanbul'da saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen kiÅŸi kendisini vurmuÅŸ!

ÇalÄ±ÅŸanlar dikkat! O ücret farkÄ± ödenecek...

Ã‡alÄ±ÅŸanlar dikkat! O Ã¼cret farkÄ± Ã¶denecek...

Muhabir, yoÄŸun bakÄ±m ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarÄ±nÄ± görüntüledi

Muhabir, yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesine girdi! Kovid-19 hastalarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi

Son dakika... AKOM'dan Ä°stanbullulara uyarÄ±! Åžiddetli yaÄŸmur bekleniyor

Son dakika... AKOM'dan Ä°stanbullulara uyarÄ±! Åžiddetli yaÄŸmur bekleniyor

SÄ±radaki Haber