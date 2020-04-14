Mersin Anamur Meslek YÃ¼ksekokulu yanÄ±ndaki Kredi Yurtlar Kurumu'na baÄŸlÄ± ProfesÃ¶rÂ Doktor Ali Ayhan YerleÅŸkesi'nde karantina sÃ¼recini tamamlayan 135 kiÅŸi, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve jandarmanÄ±n eÅŸliÄŸinde tek tek otobÃ¼slereÂ bindirildi.Â

KKTCâ€™den gelen Ã¶ÄŸrenci ve Ã§alÄ±ÅŸanlar, 14 gÃ¼nde evlerinde karantinada kalacak. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri baÅŸta olmak Ã¼zere gÃ¶revlilerin kendilerine Ã§ok iyi baktÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden KYK misafirleri, Anamur'dan ayrÄ±lÄ±rken bÃ¼tÃ¼n gÃ¶revlilere alkÄ±ÅŸlarla teÅŸekkÃ¼r etti.



