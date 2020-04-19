Karantina sÃ¼resi biten 479 iÅŸÃ§i memleketlerine alkÄ±ÅŸlarla gÃ¶nderildi

19.04.2020 - 23:21 | | DHA
Karantina süresi biten 479 iÅŸçi memleketlerine alkÄ±ÅŸlarla gönderildi
KaradaÄŸ'dan getirilenÂ 479 iÅŸÃ§i, corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda AdÄ±yaman'da kaldÄ±klarÄ± yurtta 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina sÃ¼relerinin ardÄ±ndan alkÄ±ÅŸlarla memleketlerineÂ gÃ¶nderildi.Â
DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±ndaÂ KaradaÄŸ'da Ã§alÄ±ÅŸan 479 TÃ¼rk iÅŸÃ§i uÃ§aklaÂ AdÄ±yaman'a getirtilerek, AltÄ±nÅŸehir Mahallesi'nde bulunanÂ Safvan BinÂ Muattal Yurdu'naÂ yerleÅŸtirildi. Burada karantinaya alÄ±nan 479 iÅŸÃ§i 14 gÃ¼nlÃ¼k gÃ¶zlem sÃ¼resinin dolmasÄ±nÄ±nÂ ardÄ±ndan otobÃ¼slerle memleketlerine uÄŸurlandÄ±.
AFAD Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Osman ErtuÄŸrul AltuÄŸ, karantinadaki 479 kiÅŸininÂ ilk gÃ¼nden itibarenÂ tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderdiklerini belirtti.