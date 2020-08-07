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07.08.2020 - 10:27 |

Karantina uygulanan iller 7 Ağustos 2020! İçişleri Bakanlığı karantina açıklaması...

Koronavirüs nedeniyle çeşitli alanlarda önlemler alınıyor. Karantinaya alınan iller gündemde yer alıyor. Karantinaya alınan yerler ile ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama gerçekleştirdi. Bakanlık 32 ilde karantina uygulandığını belirtti. İşte karantinaya alınan yerler ile ilgili detaylar...

Karantina uygulanan iller 7 Ağustos 2020! İçişleri Bakanlığı karantina açıklaması...

Koronavirüs salgını dünyada konuşuluyor. Koronavirüs salgını ile mücadele için bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması gerçekleştiriliyor. Bakanlığın gerçekleştirdiği açıklamada 32 ilde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezrada karantina tedbirleri olduğu yer aldı. İşte karantinaya alınan iller hakkında ayrıntılar...

 32 İLDE KARANTİNA

Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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