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18.03.2020 - 09:19 | | İHA

Karantina yurdunda ilk sabah! Böyle görüntülendiler

14 günlük corona virüs karantinasının ilk gecesinde Avrupa’dan gelen Türk vatandaşları yurtlarda yerleştirildi. Sabah saatlerinde cama çıkıp hava alan bir kadın kameralara böyle el salladı.

Karantina yurdunda ilk sabah! Böyle görüntülendiler

Avrupa’nın 9 ayrı ülkesinde Türkiye’ye gelen yaklaşık 3 bin kişi İstanbul başta olmak üzere çeşitli yurtlarda 14 gün karantina altına alındı. Başakşehir’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurduna havalimanından 9 otobüsten fazla insan getirilerek corona virüs tehlikesine karşılık gözetim altına alındı. Yurt çevresinde polisler tarafından sıkı tedbir alındı. Yurt odalarında ilk sabahına uyanan bir kadının ise balkona çıkarak kameraya el salladı. 14 günlük corona virüs karantinasının ilk gecesinde Avrupa’dan gelen Türk vatandaşları yurtlarda yerleştirildi. Sabah saatlerinde cama çıkıp hava alan bir kadın kameralara böyle el salladı.

Karantina yurdunda ilk sabah Böyle görüntülendiler

Avrupa’nın 9 ayrı ülkesinde Türkiye’ye gelen yaklaşık 3 bin kişi İstanbul başta olmak üzere çeşitli yurtlarda 14 gün karantina altına alındı. Başakşehir’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurduna havalimanından 9 otobüsten fazla insan getirilerek corona virüs tehlikesine karşılık gözetim altına alındı. Yurt çevresinde polisler tarafından sıkı tedbir alındı. Yurt odalarında ilk sabahına uyanan bir kadının ise balkona çıkarak kameraya el salladı.

 

 

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
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