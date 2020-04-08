08.04.2020 - 12:22 | | DHA
Karantinada doğan Azra Bebek de tahliye oldu!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Mersin'e getirildikten sonra corona virüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirilen 593 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. Karantina sürecinde dünyaya gelen Azra bebek de annesiyle birlikte memleketlerine gitti.
Corona virüs salgını nedeniyle 25 Mart'ta KKTC’den dönen 593 kişi, KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı. Elazığlı Sevda Gül, karantinadayken, bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile, bebeğe Azra ismini verdi.
Karantina süresinin dolmasının ardından Azra bebek ile birlikte 594 kişi tahliye edilerek AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz gönderildi.
Bakan Akar'dan önemli açıklamalarDiyarbakır'da 5 vatandaşın şehit edildiği alçak terör saldırısına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yanlarına kalmayacak. Mücadelemiz devam ediyor, hesabını verecekler" dedi. MSB'de corona virüs tedbirleriyle ilgili Bakan Akar, "İlk günden itibaren tedbirlerimizi aldık. Aksaklık olmadan sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan Akar 1 Ocak'tan itibaren 903 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.