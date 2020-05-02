MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karantinada kalan vatandaşlara AFAD'dan 'doğum günü' sürprizi
ABONE OL
02.05.2020 - 04:16 | | DHA

Karantinada kalan vatandaşlara AFAD'dan 'doğum günü' sürprizi

Düzce'de, yurt dışından gelmeleri nedeniyle yurtlarda karantinada tutulan 4 kişinin doğum günü, AFAD görevlilerince kutlandı.

Karantinada kalan vatandaşlara AFAD'dan 'doğum günü' sürprizi

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından gelen 458 kişi, Düzcede bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştirilerek karantina altına alındı. Yurtta kalan vatandaşların ihtiyaçlarını sağlamakla görevlendirilen Düzce AFAD Müdürlüğü, 1 Mayıs günü doğan 4 kişiye sürpriz doğum günü düzenlendi.

Karantinada kalan vatandaşlara AFADdan doğum günü sürprizi

AFAD Müdürü Ali Kartalın da katılımıyla karantina altındaki kişilerin odalarına gidilerek, doğum günleri kutlandı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndüren kişiler oldukça duygulanırken, AFAD görevlilerine teşekkür etti.

 

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balık avlarken gölete düşen kişi hayatını kaybetti

Balık avlarken gölete düşen kişi hayatını kaybetti

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

İstanbul'da hareketli gece! Herkes dışarı fırladı: Tam yatmak üzereydik...

İstanbul'da hareketli gece! Herkes dışarı fırladı: Tam yatmak üzereydik...

Sıradaki Haber