Karantinada obezite artışı
Bu yıl ilk kez online olarak yapılan Avrupa ve Uluslararası Obezite Kongresi’nde katılan Avrupa Obezite Çalışmaları Derneği Alt Çalışma Grubu Eş Başkanı ve İsrail Ulusal Obezite Derneği Başkanı Prof. Dr. Dror Dicker, Kovid-19’un obezite hastaları için yarattığı riske dikkat çekti ve obezitenin hastanede tedavi altına alınmak, yoğun bakım ünitesine yatmak ve mortalite açısından ileri yaştan sonra çok önemli majör bir risk faktörü oluşturduğunu kaydetti.
Dicker, şu uyarılarda bulundu:
“Fiziksel mesafelerini korumalı, hijyene ve bu dönemde beslenmelerine ekstra esktra özen göstermek zorundalar. D vitamini, omega3 ve çinko düzeylerini daha yüksek tutulmalı. Fiziksel aktivite önemli ama çok yoğun fiziksel aktiviteyi bağışıklığı düşürdüğü için önermiyoruz. Yine bu kişilerin tedavileri önceliklenmeli. Eğer Kovid-19 tedavisi uygulanacaksa ya da aşı çıktığı zaman aşılama yapılacaksa bu kişiler daha yüksek risk altında olduğu için bunlara öncelik verilmesi gerekiyor. Yine grip aşısı açısından da obezitesi olan kişilere öncelik verilmeli. Bu dönemde obezite hastası olan kişiler tedavilerine ulaşamadı. Çünkü karantina nedeniyle klinikler kapatıldı, bariatrik cerrahiler iptal edildi. Benim çoğu hastam karantinada kilo aldı. Bu gerçekten hastalara çok fazla zarar veren bir süreç oldu.”