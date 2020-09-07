Karantinada obezite artışı

Dicker, şu uyarılarda bulundu:

“Fiziksel mesafelerini korumalı, hijyene ve bu dönemde beslenmelerine ekstra esktra özen göstermek zorundalar. D vitamini, omega3 ve çinko düzeylerini daha yüksek tutulmalı. Fiziksel aktivite önemli ama çok yoğun fiziksel aktiviteyi bağışıklığı düşürdüğü için önermiyoruz. Yine bu kişilerin tedavileri önceliklenmeli. Eğer Kovid-19 tedavisi uygulanacaksa ya da aşı çıktığı zaman aşılama yapılacaksa bu kişiler daha yüksek risk altında olduğu için bunlara öncelik verilmesi gerekiyor. Yine grip aşısı açısından da obezitesi olan kişilere öncelik verilmeli. Bu dönemde obezite hastası olan kişiler tedavilerine ulaşamadı. Çünkü karantina nedeniyle klinikler kapatıldı, bariatrik cerrahiler iptal edildi. Benim çoğu hastam karantinada kilo aldı. Bu gerçekten hastalara çok fazla zarar veren bir süreç oldu.”