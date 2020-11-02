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02.11.2020 - 12:53 | | DHA

Karantinada olması gereken 2 kişi yolcu otobüsünden çıktı!

Bolu’da, koronavirüs vakası ile temaslı oldukları için karantina altında olması gereken 2 kişi, yolcu otobüsünde yakalanıp, yurda yerleştirildi.

Karantinada olması gereken 2 kişi yolcu otobüsünden çıktı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu mevkisinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında Ankara'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

Sorgulamada, otobüsteki yolcular K.G. ve F.Ö.'nün koronavirüs vakasıyla temaslı oldukları için karantina altında olması gerektiği ortaya çıktı. 2 yolcu, 112 Acil ekipleri tarafından, 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları Seyyide Nefise Avşar Kız Yurdu'na götürüldü.

 

 

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