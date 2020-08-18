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18.08.2020 - 10:10 | | AA

Son dakika haberi: Karantinada olması gerekiyordu! Satış yaparken yakalandı...

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı.

Kırklareli'nde Balkan Caddesi'nde Kovid-19 tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, kontrollerde M.A'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki", "Ateşim çıkmadı ki", "Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" sözlerini sarf etti.

M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

ALIŞVERİŞTE YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde ise Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde de benzer bir olay yaşandı. Karantina tedbiri bulunan M.T.  alışveriş yaparken yakalandı. 

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükmandıra  beldesinde yaptıkları  asayiş kontrolü  sırasında M.T'nin kimliğini sorguladı. Kontrolde  M.T'nin  koronavirüs  tanısı sebebiyle izolasyonda bulunmasının gerektiği  tespit edildi.

M.T'ye karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 1593  sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi gereği  3 bin 150 lira idari yaptırım  cezası  uygulandı.

TEDBİRLERE UYMAYAN 74 KİŞİYE  66 BİN 600 LİRA CEZA UYGULANDI

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslarla uyardı.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen 74 kişiye 900'er lira ceza yazdı.

 

 

 

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