20.12.2020 - 20:00 | | AA
Karantinada olması gerekirken... Pes artık!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evinde karantinada olması gereken kişi market işletirken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine, hakkında karantina kararı bulunan L.B.K'nin, Muslihittin Mahallesi Rıfat Ayaydın Caddesi'ndeki markette çalıştığı ihbarı yapıldı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, temaslı olduğu ve evinde karantinada olması gerektiği belirtilen L.B.K'nin market işlettiğini tespit etti.
Markete gelen müşterileri geri çeviren polis ekipleri, tutanak tuttuğu kadını evine bıraktı.
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