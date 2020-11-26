Karantinada olması gerekirken belediyede yakalandı

Burdur Belediyesi'ne su faturası yatırmaya giden bir kadının, belediye binasına girişte yapılan HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olarak karantinada bulunması gerektiği belirlenen kimliği açıklanmayan kadın için belediye binasına polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Belediye binası dışında bekletilen yaşlı kadın, özel kıyafetli görevliler tarafından ambulansla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna götürülerek karantinaya alındı. Kadın hakkında idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.