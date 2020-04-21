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21.04.2020 - 14:27 | | DHA

Karantinadaki mahalleden çıktı, para cezası kesildi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, karantina uygulanan mahalledeki evinden annesinin maaşını çekmek için çıkan Ahmet S.'ye 3 bin 150 liralık para cezası uygulandı.

Karantinadaki mahalleden çıktı, para cezası kesildi

Akmescit Mahallesi, yakınının cenazesi için Fransa'dan gelen kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine önceki gün karantinaya alındı. 600 haneli mahallenin giriş ve çıkışı, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Mahallede oturan Ahmet S.(55), , bu sabah annesinin maaşını çekmek için evden çıkıp, ara yolları kullanarak, Tomarza ilçesine gitti.

Burada jandarmanın şüphelenerek, kimlik kontrolü yaptığı Ahmet S.'nin, karantinadaki mahalleden çıktığı belirlendi.

Ahmet S., karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık para cezası uygulandıktan sonra sağlık ekibine teslim edilerek, ambulansla evine gönderildi. 

Manisa’da 3 gün arka arkaya gökyüzünde görülen cisim heyecanlandırdıManisa’da üç gün arka arkaya gökyüzünde görüntülenen daire biçimindeki mavi renkli cisim heyecana neden oldu.
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