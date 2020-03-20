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20.03.2020 - 10:24 | | İHA

Son dakika: Karantina’daki yurtlarda 3. gün

Son dakika haberlere göre, Avrupa’dan gelen Türk vatandaşları, karantina için getirildikleri yurtlarda 3. günlerine uyandı. Sabah saatlerinde bazı vatandaşların pencerelere çıktığı, yurtlarda yakını olan vatandaşların da onlara erzak getirdikleri görüldü.

Son dakika: Karantina’daki yurtlarda 3. gün

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'dan getirilen Türk vatandaşları, İstanbul'da 3 ayrı yurda yerleştirilmişti. Yurtlarda karantinada kalan vatandaşlar bu sabah 3. günlerine uyandı. Toplam 14 gün boyunca karantinada tutulacak vatandaşların yakınları ise onlara ulaştırmak için erzak getirdi. Karantinadaki vatandaşların pencerelerden dışarıyı izlediği görüldü.

İstanbul'da karantinada tutulanların kaldığı 3 öğrenci yurdunda önlemler en üst seviyede tutuluyor. Dışarıdan hiç kimse yurdun içine alınmazken, vatandaşların getirdikleri erzak poşetleri de polis ve özel güvenlikler tarafından kontrol edilerek alınıyor.

Son dakika: Karantina’daki yurtlarda 3. gün

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