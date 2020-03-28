Karantinadan gÃ¶zaltÄ±na Sosyal medya yayÄ±nlarÄ± sonrasÄ± harekete geÃ§ildi

GÃ¶zaltÄ± iÅŸlemleri iÃ§in 3 kiÅŸiyeÂ corona virÃ¼sÂ testi yapÄ±lmasÄ± iÃ§in hÄ±zlÄ± kitler temin edildi. ÅžÃ¼phelilere test yapÄ±ldÄ±. Test sonuÃ§larÄ±nÄ±n negatif Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 genÃ§ Ã¶zel koruma kÄ±yafetli polisler tarafÄ±ndan yurttan Ã§Ä±karÄ±larak polis aracÄ±na bindirildi. Bu sÄ±rada yurtta karantina altÄ±nda kalan diÄŸer vatandaÅŸlar pencerelereÂ Ã§Ä±karak 3 gence tepki gÃ¶sterirken, gÃ¶zaltÄ± iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtiren polisi ise alkÄ±ÅŸladÄ±.

Hastanede saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheliler, daha sonra gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼kleri AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde de bir grubun tepkisine uÄŸradÄ±.