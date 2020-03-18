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18.03.2020 - 20:14 | | DHA

Karantinadan kaçtÄ±! Polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Sivas'ta ateÅŸ ve Ã¶ksÃ¼rÃ¼k nedeniyle hastaneye baÅŸvurduktan sonra Almanya'dan geldiÄŸini sÃ¶yleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶revlileri atlatarakÂ hastaneden kaÃ§an U.G., kÄ±sa sÃ¼rede polis tarafÄ±ndan yakalanarak tekrar karantinaya alÄ±ndÄ±.Â Â

Sivas Cumhuriyet Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'nde psikiyatri bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde tedavi gÃ¶ren U.G. iddiaya gÃ¶re saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerine Ã¶ksÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼ ve ateÅŸi olduÄŸunu ve Almanya'dan geldiÄŸini sÃ¶yledi. Daha sonra ihbar Ã¼zerine U.G. hastaneye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±. U.G. karantina altÄ±ndayken akÅŸam saatlerinde gÃ¶revlileri atlatarak hastaneden kaÃ§tÄ±.

Karantinadan kaÃ§tÄ± Polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

SaÄŸlÄ±k ekiplerinin haber vermesiyle polis ekipleri U.G.'yi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis ekipleri yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan U.G.'yi KarÅŸÄ±yaka Mahallesi'ndeki evinin yakÄ±nlarÄ±nda yakaladÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri Ã¶zel kÄ±yafet ile maske takarakÂ U.G.'yi tekrar hastaneye gÃ¶tÃ¼rerek karantina uygulamasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

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Ä°stanbul'da meydanlar boÅŸ kaldÄ±Ä°stanbu'da coran avirüs önlemleri çerçevesinde vatandaÅŸlar sokaÄŸa çÄ±kmayÄ±nca Ä°stanbul'un kalabalÄ±ÄŸÄ±na alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz meydanlarÄ± boÅŸ kaldÄ±. Her gün binlerce insanÄ± aÄŸÄ±rlayan Eminönü MeydanÄ± da gün boyu boÅŸ bir görüntü sergiledi. Ä°skelelerin önü boÅŸ kalÄ±rken, arabalÄ± vapur kuyruÄŸunda ise 3-4 araç olduÄŸu görüldü. Her gün balkonundan manzara seyreden turistlerle dolu Galata kulesi ve meydanÄ± da sessizliÄŸe büründü.
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