MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karantinası biten 176 öğrenci tahliye ediliyor
ABONE OL
05.04.2020 - 09:53 | | İHA

Karantinası biten 176 öğrenci tahliye ediliyor

Yurt dışından getirilerek Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'nda karantina altına alınan alınan 176 öğrenci, karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye ediliyor.

Karantinası biten 176 öğrenci tahliye ediliyor

Tüm dünyaya yayılan corona virüs salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinden ve umreden dönen vatandaşlar karantinaya alınmıştı. 22 Mart'ta Ukrayna'dan gelen 101 öğrenci ile Kazakistan'dan gelen 75 öğrenci de KYK Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmıştı.

Karantina süreleri dolan öğrenciler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından tahliye edilmeye başlandı. Öğrencileri taşıyan ilk otobüs yurt binasından ayrıldı.

 

 

 

Sultangazi'de tek teker kazası kameradaSultangazi'de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet tek tekerlek üzerinde ilerledi. Dengesini kaybedip düşen sürücü ve arkadaşı seyir halindeki otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kız açıklamalarıyla herkesi şaşırttı!

Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kız açıklamalarıyla herkesi şaşırttı!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

SGK, SSK, Bağkur milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

Kennedy ailesinin iki üyesi kayıp!

Corona virüsü canlı (anlık) takip: Covid-19 vaka ve ölüm haritası...

Corona virüsü canlı (anlık) takip: Covid-19 vaka ve ölüm haritası...

Sıradaki Haber