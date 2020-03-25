Karantinaya alÄ±nan Ã¶ÄŸrencilere duygulandÄ±ran notlar

TÃ¼rkiye'de Ã¼niversite okuyan ve ERASMUS programÄ± kapsamÄ±nda Ä°talya'nÄ±n Roma ve Milano kentlerinde bulunan 401 Ã¶ÄŸrenci, corona virÃ¼s nedeniyle gece saatlerinde TÃ¼rk Hava YollarÄ±â€™na aitÂ iki uÃ§akla Samsun Ã‡arÅŸamba HavalimanÄ±'na getirildi. Burada yapÄ±lan ilk saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ã¶zel, dezenfekte edilmiÅŸ otobÃ¼slerle Ã¶ÄŸrenciler, Samsun Ondokuz MayÄ±s Ãœniversitesi Kurupelit YerleÅŸkesi iÃ§inde bulunan Kredi ve Yurtlar kurumuna ait MÃ¼nevver AyaÅŸlÄ± KÄ±z Ã–ÄŸrenci Yurdu'na yerleÅŸtirildi.

Daha Ã¶nce yurtta kalan Aleyna isimli Ã¶ÄŸrenci ise karantina nedeniyle odasÄ±nda kalacak olan Ã¶ÄŸrenciye Ã¼zerinde â€˜Kendinize Ã§ok iyi bakÄ±nâ€™ yazÄ±lÄ± not bÄ±raktÄ±.



'DOLAPTAKÄ° YÄ°YECEKLERÄ° AFÄ°YETLE YESÄ°NLER'



Yine yurtta kalanÂ Pelin isimli bir baÅŸka Ã¶ÄŸrenci de, GenÃ§lik Hizmetleri ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°smail KasapoÄŸlu'na mesaj atarak, dolabÄ±ndaki yiyeceklerin yurda yerleÅŸecek Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan afiyetle yenilmesini istediÄŸini iletti. KasapoÄŸu, duygulandÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â

Pelin adlÄ± Ã¶ÄŸrenci mesajÄ±nda, "Odalardaki eÅŸyalar toplanmÄ±ÅŸ, benim aklÄ±ma dÃ¼n geldi. BuzdolabÄ±nda yiyecekler olduÄŸu keÅŸke size daha Ã¶nceden bilgi verseydim. YanlÄ±ÅŸ anlamayÄ±n mÃ¼dÃ¼rÃ¼m buzdolabÄ±nda zeytin, reÃ§el, elma, konserve, kÃ¶y peyniri, salÃ§a, atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k fÄ±ndÄ±k, ceviz gibi bir sÃ¼rÃ¼ yiyecek vardÄ±. SonuÃ§ta hepsi nimet, kiÅŸi gÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ± ile afiyetle yesin, helali hoÅŸ olsun. Hepsi temiz Ã¼rÃ¼nlerdir. Rabbimin izniyle Ã¼lkemiz bu hastalÄ±ÄŸÄ± da atlatÄ±r" ifadelerine yer verdi.Â KasapoÄŸlu'nun paylaÅŸÄ±mÄ± Ã§ok sayÄ±da sosyal medya takipÃ§isinin beÄŸenisini topladÄ±.

Ã–te yandanÂ yurdun Ã¶nÃ¼nde polis ekipleri deÂ Ã¶nlem amaÃ§lÄ± olarak gÃ¶rev yapÄ±yor. Ã‡evresinde dezenfekte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len yurtta kalan Ã¶ÄŸrencilerin, yemek ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n ise AFAD ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±layâ€™Ä± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–ÄŸrenciler, 14 gÃ¼n sÃ¼reyle burada karantina altÄ±nda tutulacak.