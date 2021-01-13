Karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde yakalandı

Kovid-19 şüphesi bulunan Sezai E. (62), test sonucu belli olmadan evinden ayrılıp bankaya gitti.
Girişte görevlilerin HES kodu sorgusunda izolasyonda olması gerektiği tespit edilen bu kişinin durumu polis ekiplerine bildirildi.
Banka önüne gelen polislerin talebiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Sezai E'yi ambulansa bindirdi.
Sezai E'nin, hastanedeki kontrollerinin ardından izolasyonda tutulacağı evine götürüleceği öğrenildi.
Sultan Tat davasında flaş gelişme! 'İntihar değil'Antalya'da tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 39 yaşındaki Sultan Tat'ı 'kasten öldürme' suçundan yargılanan erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Tat ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya 'intihar' dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi.