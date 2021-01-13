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13.01.2021 - 17:23 | | AA

Karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde yakalandı

Çanakkale'de karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde HES kodu sorgusuyla tespit edildi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı adamı evine götürdü.

Karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde yakalandı

Kovid-19 şüphesi bulunan Sezai E. (62), test sonucu belli olmadan  evinden ayrılıp bankaya gitti.

Girişte görevlilerin HES kodu sorgusunda izolasyonda olması gerektiği  tespit edilen bu kişinin durumu polis ekiplerine bildirildi.

Banka önüne gelen polislerin talebiyle bölgeye gelen sağlık ekibi,  Sezai E'yi ambulansa bindirdi.

Sezai E'nin, hastanedeki kontrollerinin ardından izolasyonda tutulacağı evine götürüleceği öğrenildi.

 

 

 

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