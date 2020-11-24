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24.11.2020 - 14:36 |

Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı

Burdur'da temaslı olduğu için karantinada bulunması gereken M.A.E., pazara gitti. Kalabalığa karışan M.A.E., pazar girişinde HES kodu sorgulaması sırasında polis ve zabıta tarafından yakalandı. İdari yaptırım uygulanan M.A.E., ambulansla KYK yurduna götürüldü.

Karantinayı ihlal edip pazara gitti, HES kodu sorgulamasında yakalandı

Olay, Burdur'da her salı kurulan ve kentin en büyük pazar yeri olan salı pazarında yaşandı. Temaslı olduğu için 14 gün karantinaya alınan M.A.E., bugün evden çıkıp, pazar alışverişine gitti. Pazar girişinden önlem alan polis ve zabıta ekipleri M.A.E.'ye, HES kodunu sordu.

Sorguda temaslı olduğu tespit edilen M.A.E., diğer vatandaşlardan uzaklaştırıldı ve olay yerine ambulans çağrıldı. Karantinayı ihlal ettiği için M.A.E.'ye idari yaptırım da uygulandı. Daha sonra ambulansa bindirilen M.A.E., karantina sürecini tamamlaması için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde bulunan KYK yurduna götürüldü.

 

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