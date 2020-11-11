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11.11.2020 - 18:24 | | AA

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı koronavirüs'e yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Belediye Başkanı İshak Sarı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı koronavirüs'e yakalandı

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gündür evinde izole olduğunu belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve 12 gün daha evinde karantinada kalacağını aktaran Sarı, bu süreçte ziyaretçi kabul edemeyeceğini bildirdi.

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş ve Belediye Meclis Üyesi Esra Bıyıklıoğlu'nun da Kovid-19 testlerinin sonucu pozitif çıkmış, evlerinde karantinaya girmişlerdi.

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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