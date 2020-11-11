11.11.2020 - 10:23 | | DHA
Son dakika: Adana'da tekne alabora oldu! 4 denizci hayatını kaybetti
Son dakika haberlere göre, Adana Karataş açıklarında Yunan bayraklı bir geminin çarpmasıyla alabora olan balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.
Kente bağlı sahil ilçelerinden Karataş'ta gece saatlerinde denize açılan balıkçılarla bir süre sonra iletişim koptu. Denizdeki diğer balıkçılar, açık denizde tekneyi alabora olmuş halde buldu. Teknenin, gemiyle çarpışması sonucu alabora olduğu iddia edildi. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, alabora olmuş tekneye çıkarak balıkçılara ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Teknede çalıştığı öğrenilen 5 balıkçıyı bulmak için kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Acı haber ise az önce geldi. Teknedeki denizcilerden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.