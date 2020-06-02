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02.06.2020 - 12:29 | | DHA

Karayılan verdiği talimatla dalga konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, Emniyet, MİT ve TSK’nın operasyonlarına karşı teröristlere verdiği yeni talimatlarla dalga konusu oldu. Karayılan, Türkiye’nin operasyonlarından kurtulmaları için teröristlerin “doğaüstü güçlerle donanmaları" gerektiğini söyledi. Karayılan’ın aylar sonra gizlendiği yerden çıkıp bu açıklamayı yapmasının örgüt içinde dalga konusu olduğu öğrenildi.

Karayılan verdiği talimatla dalga konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın

Emniyet, MİT ve TSK’nın yurtiçinde ve yurtdışında terör örgütü PKK’ya yönelik aralıksız süren operasyonları, örgüt elebaşlarının da kimyasını bozdu. TSK ve MİT’in Kandil bölgesine yönelik operasyonları nedeniyle aylardır gizlenen terörist elebaşı Murat Karayılan, aylar sonra ortaya çıkarak örgütün içinde bulunduğu çaresiz durumu itiraf etti.

Karayılan teröristleri önce “işbirlikçi" olmakla suçlayıp, Türkiye’nin operasyonlarından kurtulmanın formülünü de “doğaüstü güçlerle donanmalısın" diyerek verdi. Karayılan’ın bu sözlerinin teröristler arasında dalga konusu olduğu, ciddiye alınmadığı ve moralleri bozduğu öğrenildi.

 

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