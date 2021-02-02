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02.02.2021 - 23:13 | | AA

Karda mahsur kalmışlardı! Güzel haber geldi

Kayseri'de Erciyes Dağı'na gitmek için arazi yolunu kullanan ve burada araçları kara saplanan teyze-yeğen 2 saatlik çalışmanın ardın kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Kayak Merkezi'ne tatil için gelen K.Y. ile yeğeni F.A. Kayseri kent merkezini gezdikten sonra Erciyes Dağı'na gitmek için Hisarcık bölgesinden arazi yoluna girerek yola devam etti.

Bir süre ilerledikten sonra F.A. yönetimindeki 06 BZT 850 plakalı otomobil kara saplandı. Otomobili saplandığı yerden kurtarmak için manevralar yapan F.A. aracı kurtaramayınca durumu polise bildirdi.

Karda mahsur kalmışlardı Güzel haber geldi


Belirtilen yere gitmeye çalışan polis ekipleri, bölgenin karla kaplı olması sonucu ilerleyemedi. Polisin, durumu belediye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine iş makinaları yönlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, greyder ile yolu açarak 2 kilometre sonra mahsur kalan teyze-yeğene ulaştı. Greyder yardımıyla saplandığı yerden çıkarılan otomobil ve içerisindekiler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

 

 

Karda mahsur kalan teyze-yeğen kurtarıldıKayseri'de Erciyes Dağı'na gitmek için arazi yolunu kullanan ve burada araçları kara saplanan teyze-yeğen 2 saatlik çalışmanın ardın kurtarıldı.
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