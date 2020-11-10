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10.11.2020 - 15:04 | | DHA

Kardeşini av tüfeğiyle öldüren ağabeye, 15 yıl hapis

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş’ı (51) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Tahir Ulutaş (60) 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kardeşini av tüfeğiyle öldüren ağabeye, 15 yıl hapis

Olay, 24 Ekim 2019 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Tahir Ulutaş, evinde kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş ile bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavga sırasında da maden işçisi kardeşi Hasan Hüseyin Ulutaş'a pompalı tüfek ile ateş etti. Hasan Hüseyin Ulutaş, olay yerinde hayatını kaybederken, Tahir Ulutaş gözaltına alındı. Mustafakemalpaşa Adliyesi’nde tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi’ne koyulan Tahir Ulutaş hakkında 'altsoyda akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Tahir Ulutaş, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Ulutaş, astım hastası olduğunu, kardeşinin ilaçlarını saklayarak kendini darbettiğini, öldürmek kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını, verilecek cezada ise haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Son sözü sorulduğunda "Adalete saygım sonsuz" diyen Tahir Uludaş'a önce 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza tahrik indirimiyle 18 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 15 yıla düşürüldü.

Kardeşini av tüfeğiyle öldüren ağabeye, 15 yıl hapis

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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