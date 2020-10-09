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09.10.2020 - 10:45 | | DHA

Kardeşlerin bıçaklı kavgası! 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde, Cumhur Vardar (39) ile ağabeyi Hikmet Vardar (46), çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Cumhur Vardar yaşamını yitirirken, ağabeyi ise yaralandı.

Kardeşlerin bıçaklı kavgası! 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 06.30 sıralarında Kozağaç Mahallesi 217/3 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Cumhur Vardar ile ağabeyi Hikmet Vardar arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerini bıçaklayan kardeşler, çağırılan ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cumhur Vardar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cumhur Vardar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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