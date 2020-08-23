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23.08.2020 - 13:23 | | DHA

Kargo firması deposundaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da, dün akşam kargo firmasının deposunda çıkan yangının neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında firmaya ait 15 TIR ile 10 dağıtım aracının kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Kargo firması deposundaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yenimahalle ilçesi Hurdacılar mevkisindeki kargo firmasına ait depoda, dün akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangını görenler, itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler, depoda park halindeki TIR ve araçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen 45 kişilik itfaiye ekibi, yangına 15 itfaiye aracıyla müdahalede bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Öte yandan kentte paniğe neden olan yangının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında depoda büyük hasar oluştuğu, 15 TIR ile 10 dağıtım aracının kullanılamaz hale geldiği görüldü. Firma yetkililerinin hasar tespit çalışması yaptığı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

 

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