15.03.2020 - 10:49 | | DHA
Kargo şirketinde, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo eroin ele geçti
Van'da, polisin bir kargo firmasının şubesine düzenlediği operasyonda, narkotik köpek 'Zeyna' ile yapılana aramada, ıslak havlu kolilerinde 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine İpekyolu ilçesindeki bir kargo firmasının şubesine operasyon düzenledi. Şubede, narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 37 ıslak havlu kolisinde, 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili B.E., H.Ş., R.Ş. ve M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tam 108 yıl sonra 30 şehidin mezarı bulunduBalkan Savaşı sırasında Çatalca'da şehit edilen 86. Alay'ın askerlerine ait toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından bölgede yapılması planlanan "Şehitlik Müzesi" projesi öncesinde yapılan kazılarda 30 askerin mezarına ulaşıldı. Elbiseleri ile gömülen şehitlerin üzerlerinden çıkan Osmanlı mühürlerinden 5'inin isimleri tespit edildi. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, "İstanbul Arkeoloji Müzesinin bu ilk şehitlik kazısında savaş kıyafetleriyle, kuşaklarında yemek kaşıkları, keseleriyle gömülmüş şehitlerimizi bulduk." dedi.