Kargoya verilen paketlerden kaçak sigara ve cep telefonları çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasında sevkiyat için araca yüklenen paketler arasında kaçak ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine kargo firmasına giden ekipler, dedektör köpekle araçta arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği paketleri inceleyen ekipler, kaçak 1425 paket sigaranın yanı sıra 172 cep telefonu ele geçirdi.
Polis, kaçak ürünleri kargoya veren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
İnsanlık tarihi boyunca bir ilk! Akdeniz'in karakteri değişti!MERSİN Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, 1800'lerin sonunda açılan Süveyş Kanalı nedeniyle Kızıl Deniz'deki tropik türlerin Akdeniz'e geçişiyle dünya tarihinde 'ilk kez' bir denizde değişimin yaşandığını söyledi.