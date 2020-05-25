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25.05.2020 - 14:34 | | AA

Kargoyla getirttikleri uyuşturucuları satmak isteyen 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Kargoyla getirttikleri uyuşturucuları satmak isteyen 2 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.S ve E.F.Ö'nün kentte satmak amacıyla kargoyla uyuşturucu ve uyarıcı niteliği bulunan ürünler getirteceği bilgisine ulaştı.

Kargo şirketinin şubesine operasyon düzenleyen ekipler, 6 bin 238 uyuşturucu hapın bulunduğu koliyi teslim alan A.S'yi yakaladı. Ekipler, şüphelinin üzerindeki uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 540 liraya el koydu.

Çalışmalar sonucu E.F.Ö. de yakalandı. Zanlının adresinde yapılan aramalarda 2 uyuşturucu hap, bir gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bulunan bin liraya el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kargoyu İzmir'den gönderen B.D. de Kemalpaşa ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 60 bin lira ele geçirildi.

B.D'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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