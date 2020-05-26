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26.05.2020 - 10:07 | | AA

Kargoyla Katar'a göndereceklerdi! Binlercesini buraya gizlemişler

Adana'dan kargoyla Katar'a gönderilmek istenen ahşap nargile kutularına gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kargoyla Katar'a göndereceklerdi! Binlercesini buraya gizlemişler
Adana'dan Katar'a göndereceklerdi! Nargile kutularına gizlemişler...
Adana'dan Katar'a göndereceklerdi! Nargile kutularına gizlemişler...
Adana'dan Katar'a göndereceklerdi! Nargile kutularına gizlemişler...
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasında yurt dışına gönderilmek için bırakılan kolilerde dedektör köpek "Marco" ile arama yaptı.

"Marco"nun tepki verdiği Katar'a gönderilmek üzere bırakılan pakette, 3 ahşap nargile kutusunun altına gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ve 427 gram toz madde ele geçirildi.

Madde, içeriğinin belirlenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Ekipler, kargo firmasına nargile kutularını bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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