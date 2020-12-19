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19.12.2020 - 15:06 | | İHA

Karı koca intihara teşebbüs etti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yaşayan karı kocanın, hap içerek intihara teşebbüs ettiği bildirildi.

Karı koca intihara teşebbüs etti

Olay, akşam saatlerinde Kazımdirik-Turan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. ve S.B. adlı karı koca, aynı anda bir miktar hap yutarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan karı koca, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olaya ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan, karı kocanın hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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