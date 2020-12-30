MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karı koca ve kız kardeş, çiftçinin çıplak videosunu çekip şantaj yaptı!
ABONE OL
30.12.2020 - 10:11 | | İHA

Karı koca ve kız kardeş, çiftçinin çıplak videosunu çekip şantaj yaptı!

Antalya’da kentin en çok ziyaret edilen ve kalabalık parklarından birinde, terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Karı koca ve kız kardeş, çiftçinin çıplak videosunu çekip şantaj yaptı!

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde yer alan kentin ziyaretçi popülasyonunun en yoğun parklarından Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisinde alkol alan 2 kişi, bağırarak terör propagandası yapmaya başladı. Parkta arkadaşlarıyla gezen V.Y. (27), terör örgütü lehine slogan atıldığını duyunca hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda resmi, motorize ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, park içerisinde V.Y.'nin gösterdiği şüphelilerden birini gözaltına aldı. Park içinde kaçmaya çalışan diğer şüpheli de kısa sürede yakalandı. Kelepçelenen 2 şüpheli suçlamaları kabul etmezken, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

 

İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esenyurt'ta iğrenç iddia! 11 yaşındaki kızın çığlığına koştular

Esenyurt'ta iğrenç iddia! 11 yaşındaki kızın çığlığına koştular

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Karı koca ve kız kardeş, çiftçinin çıplak videosunu çekip şantaj yaptı!

Karı koca ve kız kardeş, çiftçinin çıplak videosunu çekip şantaj yaptı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet