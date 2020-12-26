Karne dağıtılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) liselerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde, sınav gerçekleştirilememiş derslerde herhangi bir sınav yapılmamasına karar verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen “Sınavların ertelenmesi” konulu yazıda, bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim ile öğretim faaliyetlerinin, 4-22 Ocak 2021 arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ile değerlendirme uygulamalarının yapılacağı belirtildi. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağının hatırlatıldığı yazıda, karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı ifade edildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan değerlendirmeler sonucunda özel ve resmi tüm ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup, bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 sonrasına ertelenmiştir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak olup karne basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır. Ortaöğretim düzeyindeki okullarda öğrenim gören tüm kademe ve sınıf seviyeleri ile özel eğitim sınıflarında eğitim gören özel eğitim öğrencileri için sınavlar yapılmayacak olup bu öğrencilerin tüm derslere ilişkin birinci dönem puanları, ders etkinliklerine katılım ve performans çalışmaları üzerinden değerlendirilerek oluşturulacaktır.”

Ders etkinliği

Bakan Ziya Selçuk imzalı “ölçme ve değerlendirme uygulamaları” konulu yazıya göre ise, birinci dönem ile sınırlı olmak kaydıyla, dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek. 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak, ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa hesaplamaya dahil edilecek. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak, bu sınıflarda da ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa hesaplamaya dahil olacak. Bu sene ortaokul ve liselerle yüz yüze yapılacağı açıklanan sınavlara ilişkin yeni aldıkları kararı sosyal medya hesabında şu ifadelerle duyurdu:

“Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz.”

56 saatlik kısıtlama başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21.00 itibarıyla başladı. Cumartesi ve pazar günü market, bakkal, fırın, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olacak. Kısıtlama pazartesi saat 05.00 itibarıyla sona erecek.